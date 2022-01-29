Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 34-летняя украинская певица Анастасия Приходько, которая была одной из ста судей популярного шоу "Співають всі" и запомнилась зрителям своей придирчивостью, часто делится с поклонниками личными фотографиями и показывает повседневную жизнь.
Так, на этот раз Приходько решила опубликовать фото из журнала за 2007 год.
"Это журнал 2007 года", - написала Анастасия.
Заметим, что тогда певица заняла первое место в шоу "Фабрика звезд 7", которое показывали на российском Первом канале. После победы в проекте Приходько начала сотрудничать с известным продюсером Константином Меладзе.
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Заметим, что 1 февраля победительница "Фабрики звезд-7" проведет прямой эфир, где ответит на вопросы поклонников.
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