Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Анастасия Приходько устроила опрос по поводу нарядов, после чего допустила в своей речи несколько матов. За это артистку сильно раскритиковали, но она не полезла в карман за словом.

«А тем, кто мне пишет, что я ругаюсь матом, я вот что хочу сказать. Я лучше буду хорошим человеком, который ругается матом, чем тихой воспитанной тварью. Вы знаете, вы можете мне писать все, что угодно. Мне абсолютно одновалетно – матерится человек или нет. Мне все равно – как он одевается, бедно или богато. Мне абсолютно все равно, бухает он или нет, курит он или нет», - отметила певица, добавив, что за человека всегда отвечают его поступки и действия.

Она призвала украинцев перестать оценивать людей по одежде и привычкам. Приходько предложила заглянуть человеку в душу.

Напомним, что Анастасия Приходько устроила битву образов с MamaRika: кадры противостояния.

Как сообщала Politeka, Приходько показала, какой была до встречи с Меладзе: "Это журнал 2007 года".

Также Politeka писала, что Приходько показала своего самого младшего сына во время кормления: фото.