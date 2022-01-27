Известная певица Анастасия Приходько, которая была судьей на шоу "Співають всі", рассказала, чем кормит своего младшего сына, когда у нее нет времени.

Анастасия Приходько - певица, любящая жена и многодетная мама, передает Politeka.net. Звезда родила троих детей старшую дочь Нанну в предыдущем браке, и сыновей, Гордея и Луку, от бизнесмена Александра. Самый младший ребенок появился на свет всего десять месяцев назад.

В своем Инстаграм звезда нередко показывает детей и рассказывает свои секреты. В этот раз Анастасия Приходько поделилась, чем кормит малыша, когда нет времени на готовку. Оказывается, артистка покупает паучи (детские пюре), которые также удобны во время прогулок.

"На прогулке Лука ест паучи сам, они очень удобные, мягкие, их легко держать в маленьких ручках и учится есть самостоятельно. Ну а дома я еще иногда ему помогаю :)", - написала звезда.

По словам Анастасии Приходько, ребенку нравятся пюре со вкусом яблоко-абрикос, а самые любимые - лесные ягоды.

Публикация певицы быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.

"🙌 Пусть растет здоровеньким 😇 и счастливым Вам к радости 😍", "Крошка мамин!!!!😍 Приятного аппетита, малыш!!!!!", - написали пользователи Сети.

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