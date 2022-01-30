Як пише Politeka.net, Злата Огневич - популярна українська співачка, яка перемогла в шоу "Маска". А в 2021 році артистка вирішила спробувати знайти свою любов, ставши головною героїнею проекту "Холостячка". Але переможець шоу Андрій Задворний пішов від співачки через деякий час після зйомок. Нещодавно зірка відпочивала на Занзібарі, а в новому відео в Тікток вирішила показати, як займається спортом.
На відео Злато стрибала і робила зарядку в топіку і штанях.
"Коли побачила свої фото після новорічного зажора", - пожартувала у відео Огневич.
"У вас такі ж напади?",- запитала зірка в публікації.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"У мене кожен день таке", "ти найкраща", " пісні ніхто не слухає і кліпів не видно. Хоч в Тік-тока грошенят запрацює", " яка ти красива! Ти дуже класна!", "Видно, що Діма навчив боксувати", "що б ти не робила, 35 років самі про себе говорять".
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