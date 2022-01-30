Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно була головною героїнею шоу "Холостячка" , а тепер розбирається з агресивним переслідувачем, поділилася у своєму Instagram яскравими карами з прогулянки Києвом. Як видно, зірка продемонструвала стильний образ з яскравим акцентом.

На знімках Злато відображена на вулицях української столиці. Перед камерою вона з'явилася в дивовижному образі - на ній цікавий костюм, який складається з темних вільних штанів і подовженої толстовки з оригінальним "космічним" візерунком. Яскравим акцентом цієї цибулі стали кислотно-зелені кроси на танкетці.

У підписі до публікації Огневич розповіла про свої улюблені вбрання і бренди, а в шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки. "Спасибі за добірку", "Шикарно виглядаєш", "Любимо", "Кеди топ", "залікові кроси", "Злата, завжди приємно вас бачити з посмішкою на обличчі. Бажаю нових пісень і щастя вам", "До біса мила", "Красуня", "Злата, ви така красива. Бажаю, щоб ви завжди посміхалися, і щоб всі мрії збувалися. Знай, ми тебе любимо", - пишуть фанати.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич розповіла, чому хоче покинути Україну: "Мене просто накриває".

Як повідомляла Politeka, Тарапата з "Холостячки" покинув Україну і викликав бурхливу реакцію Огневич: "Тут повинен був бути...".

Також Politeka писала, що Злата Огневич приходить до тями після чергової атаки свого переслідувача: "Життя зараз схоже на детектив".