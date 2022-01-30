Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина, яка народила трьох синів, вразила новими образами і розповіла, про що мріє.

Як пише Politeka.net, Христина і Григорій Решетник одружилися в 2010 році. За цей час у пари з'явилися троє синів - Іван, Дмитро і Олександр. Христина, як і Зірковий чоловік, активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де цього разу показала стильний образ.

На знімку Христина стояла в шикарному чорно-рожевому платті, позуючи в коридорі. Решетник посміхалася, хвалячись розкішним букетом.

"Мама трьох синів, яка мріє про🎀", - написала Христина, натякаючи на дочку.

"Знімання", - написав Григорій під фото.

"Богиня", - написала Злата Огневич.

Фанати, включаючи Гришу Решетника і Злату Огневич, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива", "о 7:46 ранку 01.02 пишіть бажання) якщо мрієте про🎀 🎀 🎀", "неймовірна", "Крістішка ви Прекрасна", " дівчинку?".

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