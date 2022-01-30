Як пише Politeka.net, шоумен поділився в Instagram новим фото. На ньому Горбунов показав, що відбувається на знімальному майданчику "Голосу" при вимкнених камерах.
Так, на фото Ведучий проекту Горбунов і Осадча позувала в компанії трьох тренерів – Олі Полякової, Потапа і Наді Дорофєєвої. На знімку не вистачало тільки Святослава Вакарчука.
Поки Осадча і Дорофєєва весело сміяличся з одного боку, Горбунов стояв поруч із Поляковою, одягненою в червоне міні-плаття, і показував пальцями цифру «два» на її нозі. Посередині з кумедним виразом обличчя стояв Потап у капелюсі з широкими полями.
"Буде весело! Стильно, модно і прикольно!! Це Голос! 12 сезон! Дивимося, сьогодні о 21 годині!",- підписав знімок Горбунов.
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Його шанувальники тут же відреагували.
"Ох вже ці шалені пальчики", "Обов'язково буду дивитися", "дуже чекаємо", "Невже ще хто дивиться одне і теж, одні й ті ж особи...", - пишуть люди.
Нагадаємо, Осадча поскаржилася по дорозі на роботу і затужила по відпочинку з Горбуновим.
Як повідомляла Politeka, Горбунов з Осадчою хвалилися стильними луками на "Голос країни".
Також Politeka писала, що Катя Осадча в незвичайному капелюсі поділилася з українцями п'ятничним настроєм.