Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав, як веселиться за лаштунками "Голосу країни" з тренерами проекту, а також своєю дружиною Катею Осадчою.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився в Instagram новим фото. На ньому Горбунов показав, що відбувається на знімальному майданчику "Голосу" при вимкнених камерах.

Так, на фото Ведучий проекту Горбунов і Осадча позувала в компанії трьох тренерів – Олі Полякової, Потапа і Наді Дорофєєвої. На знімку не вистачало тільки Святослава Вакарчука.

Поки Осадча і Дорофєєва весело сміяличся з одного боку, Горбунов стояв поруч із Поляковою, одягненою в червоне міні-плаття, і показував пальцями цифру «два» на її нозі. Посередині з кумедним виразом обличчя стояв Потап у капелюсі з широкими полями.

"Буде весело! Стильно, модно і прикольно!! Це Голос! 12 сезон! Дивимося, сьогодні о 21 годині!",- підписав знімок Горбунов.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Ох вже ці шалені пальчики", "Обов'язково буду дивитися", "дуже чекаємо", "Невже ще хто дивиться одне і теж, одні й ті ж особи...", - пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча поскаржилася по дорозі на роботу і затужила по відпочинку з Горбуновим.

Як повідомляла Politeka, Горбунов з Осадчою хвалилися стильними луками на "Голос країни".

Також Politeka писала, що Катя Осадча в незвичайному капелюсі поділилася з українцями п'ятничним настроєм.