Переможець шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин і його дружина, яка рівно місяць тому народила їх первістка, серйозно захворіли.

Про це 19-річний виконавець і його 24-річна дружина Іванка повідомили на своїх сторінках в Instagram, передає Politeka.net. Так, Сасанчин опублікував у себе фото двох позитивних експрес-тестів на коронавірус.

"Ось такі сьогодні у нас на жаль новини", - написав молодий співак.

Його дружина розкрила подробиці. Вона розповіла, що напередодні ввечері у неї почала підніматися температура і ломити тіло.

"До ранку симптоми не пройшли, просто почало ще сильніше ломити тіло і підскочила температура. Є першіння в горлі. І ми вирішили відразу поїхати зробити тест. Тест позитивний. Зараз таке собі відчуття ... не дуже. Зараз вдома, з малятком, слава богу, все добре. Вона з нами, ми поруч з нею в масці", - розповіла Іванка.

Вона додала, що вони вже переговорили з лікарем, яка дала їм рекомендації. За словами Іванки, у разі погіршення стану їх чекає госпіталізація.

У свою чергу, Сасанчин зізнався, що зараз вони найсильніше переживають за свою дочку Елізабет, якій 30 січня виповнюється рівно місяць.

"Найбільше переживаємо за нашого дитинку, так хочеться щоб все скоріше пройшло", - написав співак.

Нагадаємо, засмучена дружина зірки "Голосу країни" Сасанчина зізналася, чому її батьки не змогли побачити хрещення внучки.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голосу країни" Сасанчин дозволив батькам побачити їх внучку, як це було.

Також Politeka писала, що дружину 19-річного переможця "Голосу країни" розкритикували на хрестинах дочки.