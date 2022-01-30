Як пише Politeka.net, артистка, яка нещодавно вирішила зробити перерву від роботи, порадувала шанувальників новим відео у своєму Тіктоку. MARUV не стала зраджувати собі, і для зйомок ролика підібрала максимально епатажний образ.

Так, на кадрах співачка з'явилася в шкіряному вбранні незвичайного крою. На ній був боді з шкіряним корсетом і поясом, а також об'ємна спідниця, що складалася з двох половинок, нічим не з'єднаних посередині. Наряд прикрашали численні металеві заклепки і шнурівка. Доповнювали образ MARUV високі рукавички і стильні окуляри.

Співачка також одягла перуку з чорними кучерями.

На кадрах MARUV кокетливо танцювала під музику, демонструючи свої таланти.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Сподіваюся вихідні були добрими? Доброго недільного вечора", "яка ти дитафонтизна", "я люблю тебе!!", "яка принадність", "Ну Анюта, ну бомбіща!", "Шляпник) в жіночому образі", - пишуть люди.

Нагадаємо, епатажна MARUV розкрила головний секрет своїх пишних форм.

Як повідомляла Politeka, MARUV, яка вирішила відпочити від роботи, показала, як розважається.

Також Politeka писала, що MARUV розкрила, чим займатиметься після відходу зі сцени.