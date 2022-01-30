Відома українська ведуча Іванна Онуфрійчук розповіла про те, як приводить себе в тонус після перельотів на великі відстані.

Як пише Politeka.net, зірка, яка стала ведучою останнього сезону "Танців з зірками", поділилася новими кадрами у своєму Instagram. Цей рік Онуфрійчук і її чоловік, мільйонер казахського Походження Алмаз, почали з подорожей. Спочатку вони вирушили на Мальдіви, а потім – в Африку.

Зараз Онуфрійчук вже повернулася в Україну, проте такі далекі перельоти не пройшли для неї без наслідків. Ведуча розповіла, як справляється з цим.

"Якби ви знали, як я сумувала за масажем або взагалі з яких-небудь процедур! Моє тіло після всіх цих перельотів, подорожей і пересадок просто кричить: "Годі наді мною знущатися! Погладьте мене, пожмакайте!". Просто не можу, У мене все затекло", - поскаржилася Онуфрійчук.

Вона вирушила на процедуру, яка повинна була привести її в тонус.

На наступних кадрах Іванна показала, як насолоджується масажем.

"Просто подивіться на це задоволене обличчя, і ви все зрозумієте без слів. Мої булочки кайфують", - написала ведуча.

Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук засвітилася в Білій мереживній сукні.

Як повідомляла Politeka, ведучу "Танців з зірками" Онуфрійчук запідозрили у вагітності.

Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук несподівано змінила імідж.