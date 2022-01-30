Молода українська співачка і переможниця шоу «Х-Фактор» Еліна Іващенко розповіла про те, що пропала з соцмереж через хворобу.

Як пише Politeka.net, 20-річна виконавиця поділилася новими кадрами у своєму Instagram. До цього Еліна на якийсь час "пропала" з соцмережі, переставши радувати шанувальників новим контентом. У сторіз виконавиця пояснила, що це сталося через хворобу.

"Всім привіт! Я дико прошу вибачення, що весь цей час не виходила на зв'язок. Суть в тому, що я захворіла. Я весь тиждень пролежала практично вдома. Тому я взагалі не виходила на зв'язок. Не було ніякого бажання знімати сторіз, тому що я просто лежала. Весь. Я вже повернулася", - звернулася до своїх шанувальників Іващенко.

Вона також нагадала, що перед свій "пропажею" перейшла на здорове харчування, щоб схуднути. Співачка підкреслила, що продовжує дотримуватися дієти, і показала свою вечерю.

Варто відзначити, що Еліна Іващенко брала участь у проекті "Голос. Діти" в команді Тіни Кароль. У минулому році дівчина яскраво нагадала про себе, заспівавши дуетом з Олегом Винником.

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