Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина співака Dzidzio (Михайло Хома), поділилася подробицями про свою хворобу після відпочинку на Кубі.

Крім розвитку кар'єри, Slavia знаходить час на відпочинок і ведення соцмереж, пише Politeka.net. Нещодавно у своєму Instagram Славія поділилася, що відпочила на Кубі, а по прильоту в Україну записала сторіс, в якому розповіла про свою хворобу.

За словами колишньої дружини Дзідзьо, вона приховувала, що після прильоту з Куби захворіла наступного дня. У результаті співачці довелося пройти двотижневу самоізоляцію. У цей період артистка працювала онлайн, роблячи пости з Куби. Таким чином, висхідна зірка надихалася сама і намагалася надихнути шанувальників у "сіру" погоду.

Slavia пояснила, чому не розповідала про хворобу раніше – вона не любить говорити про погане, коли їй погано, інша справа, коли хвороба відступила, і вона почувається краще, та може поділитися досвідом.

Артистка зізналася, що, швидше за все, заразилася "омікроном", який вона перенесла в легкій формі.

"Тест не показав, тому що, ще немає жодного тесту, який би показав "омікрон". Із симптомів можу виділити найважчий - це для мене апатія, морально було дуже важко, дуже пригнічений стан", - розповіла Slavia.

Нагадаємо, екс-дружина DZIDZIO Slavia після розлучення задивилася на Кубинських красенів

Також Politeka повідомляла, що екс-дружина DZIDZIO Slavia здивувала сумними кадрами з відпочинку, величезні черги і порожні полиці

А ще Politeka писала, що екс-дружина Дзідзьо SLAVIA вразила засмагою в купальнику з вирізом