Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена певца Dzidzio (Михаил Хома), поделилась подробностями о своей болезни после отдыха на Кубе.

Помимо развития карьеры, Slavia находит время на отдых и ведение соцсетей, пишет Politeka.net. Недавно в своем Инстаграм Славия поделилась, что отдохнула на Кубе, а по прилету в Украину записала сторис, в котором рассказала о своей болезни.

По словам бывшей жены Дзидзьо, она скрывала, что после прилета с Кубы заболела на следующий день. В итоге певице пришлось пройти двухнедельную самоизоляцию. В этот период артистка работала онлайн, делая посты с Кубы. Таким образом, восходящая звезда вдохновлялась сама и пыталась воодушевить поклонников в "серую" погоду.

Slavia объяснила, почему не рассказывала о болезни раньше - она не любит говорить о плохом, когда ей плохо, другое дело, когда болезнь отступила, и она чувствует себя лучше, и может поделиться опытом.

Артистка призналась, что, скорее всего, заразилась "омикроном", который она перенесла в легкой форме.

"Тест не показал, потому что, еще нет не единого теста, который бы показал "Омикрон". Из симптомов могу выделить самый тяжелый - это для меня апатия, морально было очень тяжело, очень угнетенное состояние", - рассказала Slavia.

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