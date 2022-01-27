Как передает Politeka.net, экс-жена популярного артиста DZIDZIO - Slavia (Ярослава Притула) на новогодние праздники отправилась далеко за пределы Украины. Сейчас певица до сих пор отдыхает на Кубе. Она решила на своей странице в Инстаграм поделиться печальными кадрами, как живут в этой стране местные жители.
"Если возле аптеки нет очереди, значит там ничего нет. Сравните эту витрину, заполненную сувенирной посудой, с нашими. Сейчас в наличии пластырь и травы", — рассказала Slavia.
"Там, где есть товар - очереди. Возле магазина оптики тоже очередь. Везде очередь", — описала словами происходящее на Кубе певица.
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Напомним, что ранее Slavia поделилась главными фактами о Кубе, которые смогла выяснить за время, пока там отдыхает. Певица заговорила о дефиците продуктов и о том, как тяжело кубинским жителям.
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