Настя Каменських на початку цього року вже відпочила в Мексиці, пише Politeka.net. Про це артистка розповіла у своєму Instagram. Попри те, що співачка вже вдома, вона продовжує розміщувати фото з теплої країни.
У новому пості зірка блиснула фігурою в купальнику і сорочці, а також зізналася, що через місяць після нового року досі не може зібратися з думками.
"Кожен Січень для мене - це нові плани, нові думки, нові цілі і нові бажання📌 🗒 💡 🌍тільки в цьому році я якась потеряшка️ ️ місяць вже пройшов, а я все ніяк не зберу себе в купу🙌чи то Меркурій з Венерою знову пустують, чи то погода впливає, а чи варто розслабитися і дати собі час!? Хто зі мною на одній хвилі став✊ 🏻", - написала Настя Каменських.
Публікація швидко зібрала понад 25 тисяч лайків і багато коментарів.
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"Дуже складно зібратися дуже", - підтримала артистку її колега Джамала.
"Ну яка ж Ви красуня! Чарівна! Очі не відірвати!❤ ️ ", "Точно, свята улюблені пролетіли і нічого не хочеться☺❤️", " Тропікана-дівчина!!!🔥 ❤ ️ 🔥 ",- написали інші коментатори.
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