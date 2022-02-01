Як передає Politeka.net, екс-учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва знову стала тренером на шоу"Голос країни". Як відомо, в минулому сезоні перемогу здобув учасник її команди Сергій Лазановський. У мережі показали вже два ефіри сліпих прослуховувань, і українці помітили, що їхні фаворити йдуть в команду саме до Дорофєєвої.

На сторінці шоу "Голос країни" в Instagram опублікували відео з виступом незвичайного учасника. Валентин Скрипник зміг розгорнути своїм чуттєвим виконанням відразу три крісла, проте вибрав Надю Дорофєєву.

Глядачі шоу залишили безліч коментарів під відео: "Дуже цікавий тембр", "Дуже красиве виконання", "Раніше найважче було Монатіку, до нього йшло дуже багато сильних учасників і за підсумком половина з них потім йшли з проєкту тільки через те що сама команда була дуже сильною, в цьому році, як мені здається, таке чекає Надю і її команду, тому що судячи з першого випуску дуже багато сильних пішло саме до неї".

Раніше повідомлялося, "Повинна носити тільки міні": дружина Монатіка покрасувалася в купальнику, Дорофєєва оцінила

Також, Потап розташувався між Поляковою з Дорофєєвою і зняв, що відбувається на "Голосі країни": кадри

Politeka розповідала, зірка "Голосу країни" Лазановський, який рвався на Євробачення, зачарував новою піснею: "Зовсім інший"



