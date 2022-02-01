Как передает Politeka.net, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вновь стала тренером на шоу "Голос країни". Как известно, в прошлом сезоне победу одержал участник её команды Сергей Лазановский. В сети показали уже два эфира слепых прослушиваний, и украинцы заметили, что их фавориты идут в команду именно к Дорофеевой.

На странице шоу "Голос країни" в Инстаграм опубликовали видео с выступлением необычного участника. Валентин Скрипник смог развернуть своим чувственным исполнением сразу три кресла, однако выбрал Надю Дорофееву.

Зрители шоу оставили множество комментариев под видео: "Очень интересный тембр", "Очень красивое исполнение", "Раньше тяжелее всего было Монатику, к нему уходило очень много сильных участников и по итогу половина из них потом уходили из проекта только из-за того что сама команда была очень сильной, в этом году, как мне кажется, такое ждёт Надю и ее команду, потому что судя по первому выпуску очень много сильных ушло именно к ней".

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