Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є не тільки відомою телеведучою, а й актрисою, яка прославилася за своєю роллю Роксолани. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася новими Сторіз. На кадрах Ольга Сумська розповідає, куди цього разу зібралася виїхати з Києва. Вони з її чоловіком - Віталієм Борисюком розташувалися у вагоні класу люкс.
"Друзі, ми вже в поїзді. І я нагадую, що в Харкові наша вистава "Два анекдоти на вечерю" в театрі імені Шевченка о 19 годині. Краще рекламу і не придумати", - прокоментувала поведінку Віталія Борисюка на камеру Ольга Сумська.
Варто відзначити, що на кадрах Сумська зовсім не використовує фільтрів і на її обличчі абсолютно відсутній макіяж. Актриса без сорому показала своє обличчя зблизька.
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Нагадаємо, що у виставі "Два анекдоти на вечерю" виступає не тільки Ольга Сумська і Віталій Борисюк, але також у головних ролях Лілія Ребрик та Юрій Горбунов.
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