Популярна українська актриса Ольга Сумська розкрила, куди покотила з Києва разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком, і також показала себе без макіяжу.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є не тільки відомою телеведучою, а й актрисою, яка прославилася за своєю роллю Роксолани. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася новими Сторіз. На кадрах Ольга Сумська розповідає, куди цього разу зібралася виїхати з Києва. Вони з її чоловіком - Віталієм Борисюком розташувалися у вагоні класу люкс.

"Друзі, ми вже в поїзді. І я нагадую, що в Харкові наша вистава "Два анекдоти на вечерю" в театрі імені Шевченка о 19 годині. Краще рекламу і не придумати", - прокоментувала поведінку Віталія Борисюка на камеру Ольга Сумська.

Варто відзначити, що на кадрах Сумська зовсім не використовує фільтрів і на її обличчі абсолютно відсутній макіяж. Актриса без сорому показала своє обличчя зблизька.

Нагадаємо, що у виставі "Два анекдоти на вечерю" виступає не тільки Ольга Сумська і Віталій Борисюк, але також у головних ролях Лілія Ребрик та Юрій Горбунов.

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