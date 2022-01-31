У другому ефірі "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-12" лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не стримав емоцій через одного учасника.

30 січня пройшов новий ефір "Голосу країни-12", в якому учасники намагалися вразити своїх майбутніх тренерів, повідомляє Politeka.net. Один з тих, що заспівали вразив шанувальників настільки, що Святослав Вакарчук навіть не зміг стримати емоцій.

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На сліпих прослуховуваннях спочатку кнопку натиснула Оля Полякова, а потім Святослав Вакарчук. За словами останнього у нього три рази виникали мурашки під час виконання Романа Меліша. Учасник вибрав команду лідера "Океанів", і той навіть трохи розплакався від радості.

"Вперше бачу, щоб Вакарчук плакав. Я думав, він не вміє цього робити", - пожартував за лаштунками ведучий Юрій Горбунов.

Зазначимо, в Мережі назвали учасників другого ефіру, які вразили виступами, і попросили поділитися своїми думками.

"Дуже круті! 🔥 🔥 🔥 ", "Хлопці з бойзбенду дуууже сподобалися 👏 впевнена, що за них ще боротимуться тренера❤️", " 🔥 🔥 🔥 хлопці дуже талановиті❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

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