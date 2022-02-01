Відома телеведуча Леся Нікітюк згадала, як вона виглядала, коли вела шоу "Орел і решка" разом зі своїм колегою - Андрієм Бедняковим.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Як відомо, у 2012-му році вона стала ведучою програми про подорожі "Орел і Решка", де її колегою став Андрій Бедняков. Однак, у 2016-му році Никитюк пішла з шоу заради інших проєктів і перестала колесити по світу, показуючи українцям різні місця.

На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала нові Сторіз. На кадрі - Леся Нікітюк 9 років тому разом зі своїм колегою по шоу - Андрієм Бедняковим. Ведучі позують на тлі аеропорту Бориспіль.

Леся Нікітюк здивувала, підписавши рюкзак мандрівників на фото як "гонорар".

Нагадаємо, що нещодавно ведуча оприлюднила кадри з шоу "Хто зверху?", де вразила своїм виглядом Сергія Притулу та Юрія Ткача. Никитюк у сяючому боді покрасувалася перед чоловіками та показала шикарну фігуру.

Раніше повідомлялося, Кухар, Dzidzio, Нікітюк та інші зазирнули на Полякову в ультракороткому вбранні: "Ну як же можна так..."

Також, Леся Нікітюк несподівано звернулася за порадою: "Дружина застукує свого чоловіка з коханкою..."

Politeka розповідала, "Холостяк" Михайло Заливако, танцюрист Полякової, Андре Тан та інші задивилися на Нікітюк: "Виходь заміж вже"



