Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Як відомо, у 2012-му році вона стала ведучою програми про подорожі "Орел і Решка", де її колегою став Андрій Бедняков. Однак, у 2016-му році Никитюк пішла з шоу заради інших проєктів і перестала колесити по світу, показуючи українцям різні місця.
На своїй сторінці в Instagram ведуча опублікувала нові Сторіз. На кадрі - Леся Нікітюк 9 років тому разом зі своїм колегою по шоу - Андрієм Бедняковим. Ведучі позують на тлі аеропорту Бориспіль.
Леся Нікітюк здивувала, підписавши рюкзак мандрівників на фото як "гонорар".
Нагадаємо, що нещодавно ведуча оприлюднила кадри з шоу "Хто зверху?", де вразила своїм виглядом Сергія Притулу та Юрія Ткача. Никитюк у сяючому боді покрасувалася перед чоловіками та показала шикарну фігуру.
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