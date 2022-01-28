Известная телеведущая Леся Никитюк хвастнула длиной ног в сияющем боди на программе "Хто зверху?" и удивила видом Сергея Притулу и Юрия Ткача.

Как передает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой поделилась новыми Сториз на своей странице в Инстаграм. В одном из выпусков шоу, где приглашенным гостем был Юрий Ткач. Никитюк появилась в шикарном образе. На телеведущей необычный сияющий боди фиолетового цвета, который с одной стороны показывает идеальную фигуру Никитюк, а с другой наоборот, её скрывает.

"Во-первых мой костюм был спортивным. У меня просто талия не особо прокачена, поэтому стилист нашел вариант", — пошутила Леся Никитюк.

Она вышла в середину зала и продемонстрировала длину своих ног, чем поразила женатых и Сергея Притулу, и Юрия Ткача, которые не смогли сдержать слов.

"С одной стороны спортивный, а с другой очень красиво", — подметили Сергей Притула и Юрий Ткач.

Ранее сообщалось, "Холостяк" Заливако, танцор Поляковой, Андре Тан и другие засмотрелись на Никитюк: "Выходи замуж уже"

Politeka рассказывала, расстроенная Леся Никитюк пожаловалась на неудачу после приезда в Киев: "Будет ломать дверь"

Также, Никитюк в спальне устроила примерку белья, интригующие кадры: "Садятся идеально..."



