Українська співачка Тіна Кароль зробила благородний вчинок, який не залишився непоміченим, - в Мережі показали зворушливе відео.

Так, в одному з пабліків в Instagram з новинами зі світу шоубізу поділилися архівними кадрами з Тіною Кароль, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Події на відео відбувалися в 2015-му році. Кароль, будучи тренером на проекті "Голос країни", подарувала своєму підопічному Антону Копитіну ключі від однокімнатної квартири.

"Я бачила, як вони живуть... Ну, така я людина. Я хочу тобі дещо подарувати... Ти відкрий зараз, подивися... Це квартира в Києві!", - артистка розплакалася, вручаючи Копитину ключі. Не стримав сліз і сам чоловік.

Зазначимо, Антон, багатодітний батько, в неспокійний час змушений був рятувати свою сім'ю з Донецька. У столиці, живучи на орендованій квартирі, хлопець брався за будь-яку роботу, щоб прогодувати близьких: клав плитку, займався ремонтом сантехніки, поки перемога в "Голосі країни" і Кароль не змінили його життя.

Чоловік зробив у подарованій квартирі ремонт і заїхав туди з дружиною і трьома дітьми через рік після участі у вокальному шоу.

"І хоча вона однокімнатна, діткам тут дуже комфортно!", - так відгукувався він про нове житло.

Публіка з ентузіазмом обговорює вчинок Тіни Кароль:

"Щоб їй її в 1000000 разів більше повернулася ця доброта🔥 🔥 🔥 🔥 🔥"

"Молодець. Їй це воздасться. Поважаю таких людей"

"Навіть я поплакала 😮 вони зрозуміло, я то чого)))) Тіна мені завжди подобалася. Розумна, талановита, красива 😍"

"Який благородний вчинок! Я аж сама поплакала"

"Без слів, низький тобі уклін за твої вчинки"

"Чудеса бувають! Бувають і неймовірні люди!"

Нагадаємо, що втомлена Тіна Кароль поскаржилася на умови роботи: "це знущання"

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