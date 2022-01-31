Украинская певица Тина Кароль рассказала, в какое время ей приходится работать, но при этом не смогла сдержать смех - кадры звезда разметила в Инстаграм.

Тина Кароль задействована в разных съемках, которые могут надолго затянуться, сообщает Politeka.net.

В новых сторис Инстаграм певица рассказала, который час, сделав сначала недовольный вид.

"Десять часов вечера. Это издевание надо мной", - произнесла Тина Кароль, театрально "надув" губки.

В конце видео певица не смогла сдержать смех, и на фоне ее поддержали.

Отметим, Тина Кароль завоевала большую популярность в Украине, а ее фан-база считается самой большой в Украине.

Хотя артистка много времени уделяет работе, она старается придерживаться нескольких правил в уходе за собой и голосом. По мнению певицы, сон, питание и спорт влияют на молодость голоса. Звезда уверяет, что если не поспит восемь часов, она не сможет звучать нормально.

Тине Кароль использует скакалку - во время прыжков она поет или с кем-то беседует - и это, мнению артистки, ей помогает выработать выдержку голоса.

Также, по признанию звезды, ее идеальный вес 56 килограммов, и если она выходит за эти рамки - ей сложнее петь.

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