На одной из фан-страничек 37-летней Кароль в Инстаграм опубликовали список городов, в которых звезда даст концерты в марте, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Не пропусти! Концерт в твоем городе🔥", - говорится в подписи.
Так, в марте Тина осчастливит поклонников из Николаева, Херсона, Одессы, Белой Церкви и даже столицы Беларуси Минска, где выступит 17-го числа.
Публика горячо обсуждает новость. Оказывается, Кароль с концертами ждут не только в Беларуси, но и России.
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
Жена "Холостяка" Никиты Добрынина заявила об отмене их отпуска на Мальдивах: что произошло
Ушел из жизни экс-муж звездной украинской певицы: "Димочка, встретимся уже на небесах"
Поседевший Мирзоян засветил честное фото Матвиенко без макияжа: «Ну как же…»
Осадчая поведала о радостном событии в жизни своего кума Потапа: "До слез"
"А Днепр? ((Почему нет(("
"Николаев ждёт встречи🤍"
"Когда уже Россия будет? - Она принципиально не сотрудничает с РФ... Если я не ошибаюсь... Вот Каролина, да)) Ани Лорак... А Тина, увы"
"В Махачкале интересно когда-нибудь будет💔Я была бы первой, кто купит билет🥺"
"Когда уже в Кишинёве будет концерт???🤧🤔"
Ранее Кароль делилась в одном из интервью, почему уже семь лет не гастролирует в России, хоть ее постоянно туда зовут и ждут. Певица призналась, что "конечно, боится осуждения", но намекнула, что вместе с тем представителей шоубиза "толкают к этому" [гастролям].
"Если политика ничего не предлагает взамен, значит, формула «бизнес - это только бизнес» возможна?", – задалась вопросом Тина.
Напомним, "это ее мужчина, которого она давно скрывала?": Тина Кароль взбудоражила фанатов романтичными кадрами
Как сообщала Politeka, на стуле вниз головой: Тина Кароль в кружевном боди поразила сложным трюком
Также Politeka писала, что Кароль хотела выступать под другим псевдонимом, всплыли неожиданные факты: "Даже в документах записана..."