Украинская певица Тина Кароль, которая в последнее время активно выпускает новые треки и даже целые альбомы, а также ездит на гастроли за пределы нашей страны, объявила о новом туре.

На одной из фан-страничек 37-летней Кароль в Инстаграм опубликовали список городов, в которых звезда даст концерты в марте, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Не пропусти! Концерт в твоем городе🔥", - говорится в подписи.

Так, в марте Тина осчастливит поклонников из Николаева, Херсона, Одессы, Белой Церкви и даже столицы Беларуси Минска, где выступит 17-го числа.

Публика горячо обсуждает новость. Оказывается, Кароль с концертами ждут не только в Беларуси, но и России.

"А Днепр? ((Почему нет(("

"Николаев ждёт встречи🤍"

"Когда уже Россия будет? - Она принципиально не сотрудничает с РФ... Если я не ошибаюсь... Вот Каролина, да)) Ани Лорак... А Тина, увы"

"В Махачкале интересно когда-нибудь будет💔Я была бы первой, кто купит билет🥺"

"Когда уже в Кишинёве будет концерт???🤧🤔"

Ранее Кароль делилась в одном из интервью, почему уже семь лет не гастролирует в России, хоть ее постоянно туда зовут и ждут. Певица призналась, что "конечно, боится осуждения", но намекнула, что вместе с тем представителей шоубиза "толкают к этому" [гастролям].

"Если политика ничего не предлагает взамен, значит, формула «бизнес - это только бизнес» возможна?", – задалась вопросом Тина.

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