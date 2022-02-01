Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 34-річна українська співачка Настя Каменських засвітила інтер'єр свого розкішного маєтку, у якому живе разом із чоловіком Потапом.

Як бачимо, у маєтку Каменських та Потапа є красивий камін, зверху над яким висить маленьке дзеркало у формі сонця. Біля каміна аж до стелі - книжкові полиці, біля яких стоїть красивий торшер.

Також Настя показала свою Мімі - собаку породи бішон-фрізе, яка лежала на м'якому дивані пастельного кольору.

Загалом кольорова гама особняка Каменських і Потапа - біло-кремова.

Як повідомляють у мережі, Потап та Настя Каменських живуть у двоповерховому маєтку в селищі Романків неподалік від Конча-Заспи. Будинок надійно охороняється, на території є басейн, зона для відпочинку із садовими меблями. Сам будинок побудований в італійському стилі. По сусідству з Каменських і Потапом живуть Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Раніше Politeka повідомляла, що Настя Каменських, блиснувши фігурою в купальнику, отримала підтримку Джамали: "Дуже складно...".

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Також Politeka писала, що Потап розташувався між Поляковою з Дорофєєвою і зняв, що відбувається на "Голосі країни": кадри.