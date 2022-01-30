Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко разом з Надею Дорофєєвою, Олею Поляковою і Святославом Вакарчуком стали тренерами" Голос країни " 12. Вже зовсім скоро вийде новий випуск на українських телеканалах і Потап вирішив підігріти інтерес до шоу, поділившись новим фото в Instagram.
На новому знімку Олексій був у стильному піджаку і бейсболці. Артист дивився в камеру, зробивши Селфі.
"The Voice! # голос", - написав Потапенко під публікацією.
Фанати, включаючи Юрія Горбунова, Леся Нікітюк та інших зірок, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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