Український продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап), який став тренером шоу "Голос країни", показав ефектний образ для нового ефіру.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко разом з Надею Дорофєєвою, Олею Поляковою і Святославом Вакарчуком стали тренерами" Голос країни " 12. Вже зовсім скоро вийде новий випуск на українських телеканалах і Потап вирішив підігріти інтерес до шоу, поділившись новим фото в Instagram.

На новому знімку Олексій був у стильному піджаку і бейсболці. Артист дивився в камеру, зробивши Селфі.

"The Voice! # голос", - написав Потапенко під публікацією.

Фанати, включаючи Юрія Горбунова, Леся Нікітюк та інших зірок, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Успіхів! Перемогу забирай", " а Ви там Тіну Григорівну не бачили ?", "Іванов Олексій Андрійович, чудово виглядаєте", "Вау".

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