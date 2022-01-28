Як пише Politeka.net, Настя Каменських нещодавно повернулася з відпочинку в Мексиці. Зірка вирішила в Тікток опублікувати відео, на якому показала, як отримує насолоду.
У ролику Настя лежала на кушетці, прикрившись одним рушником. Масажистка в цей час працювала з ногами зірки. Співачка знімала своє обличчя, показуючи, як насолоджується масажем.
"Кайфую", - написала зірка.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
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"В туалеті і то зручніше", " чому ви все не вмієте підбирати музику під відео...", "Кайфувати завжди потрібно, без нього ніяк"," така Ти булка, солодка, звичайно"," хотів би я бути масажистом", " бабуся Настя як завжди типу в ударі. А ні, року беруть своє...", "Хто не зрозумів, вона кайфує", "я б абсолютно безкоштовно робив масаж, але це фантазії", "ось кайфушена та...", "Пощастило-пощастило".
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