У команді відомої української співачки Олі Поляковою, яка стала тренером у новому сезоні шоу "Голос країни", з'явилася дівчина з з особливим голосом.

Як повідомляє Politeka.net, на сліпих прослуховуваннях у 12 сезоні шоу "Голос країни" одеситка Юлія Войтко, яка володіє унікальним низьким тембром, виконала пісню Джеймса Брауна "Man's World" та розвернула крісла Ольги Полякової, Потапа та Наді Дорофєєвої.

Дівчина спершу вагалася, до кого в команду їй піти, але зрештою вибрала тренером Олю Полякову та заспівала її нову пісню "Доросла дівчинка".

"Я розумію, що вона зможе працювати з такими голосом та енергією, як у мене. Хоча водночас думала про Потапа, адже він теж близький мені енергією. Але я думаю, що жінка жінку розумітиме краще", - сказала Юлія.

Полякова зраділа такому вибору і додала: "А там, де сила, там і жага до перемоги".

Нагадаємо, що у команді Полякової кіборг Ярослав Гавянець, ворожка Олена Чукаленко, весільна співачка Марта Липчей.

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