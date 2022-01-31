В команде известной украинской певицы Оли Поляковой, которая стала тренером в новом сезоне шоу "Голос країни", появилась девушка с с особым голосом.

Как сообщает Politeka.net, на слепых прослушиваниях в 12 сезоне шоу "Голос країни" одесситка Юлия Войтко, которая обладает уникальным низким тембром, исполнила песню Джеймса Брауна "Man's World" и развернула кресла Ольги Поляковой, Потапа и Нади Дорофеевой.

Девушка сперва колебалась, к кому в команду ей пойти, но в конце концов выбрала тренером Олю Полякову и спела ее новую песню "Взрослая девочка".

"Я понимаю, что она сможет работать с такими голосом и энергией, как у меня. Хотя в то же время думала о Потапе, ведь он тоже близок мне. Но я думаю, что женщина женщину будет понимать лучше", - сказала Юлия.

Полякова обрадовалась такому выбору и добавила: "А там, где сила, там и жажда победы".

Напомним, что в команде Поляковой киборг Ярослав Гавенец, гадалка Елена Чукаленко, свадебная певица Марта Липчей.

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