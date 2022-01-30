Лідер групи "Океан Ельзи" і новий тренер шоу "Голос країни" Святослав Вакарчук прийшов на шоу в компанії головного героя свого нового кліпу.

Як передає Politeka.net, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повернувся на проєкт "Голос країни" в якості тренера. Нагадаємо, востаннє він був тренером у шостому сезоні. На своїй сторінці в Instagram Вакарчук поділився новим фото. На кадрі артист сидить в тренерському кріслі на проекті, а поруч з ним - головний герой його нового кліпу - Сніговик.

"Весна близько", — підписав фото Святослав Вакарчук.

Шанувальники залишили кілька коментарів під фото артиста: "Ьакі хороші", "Класна ідея взяти героя кліпу - сніговика на Голос", "Кліп сподобався❤️ дитина дивиться не відриваючись. І ходить потім наспівує: "Весна... Весна...", "Такий класний Сніговичок", "Шкода, я не на місці сніговика", "Як вас на 1+1 занесло", "Скоріше б весна".

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук з групою " Океан Ельзи "випустив нову пісню і кліп"Весна".

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