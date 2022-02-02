Відома співачка і головна героїня другого сезону проєкту "Холостячка" Злата Огневич показала своє ставлення до нового "Холостяка" Алексу Топольському.

Як передає Politeka.net, навесні відбудеться прем'єра довгоочікуваного 12-го сезону проєкту "Холостяк". Головним героєм став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. На сторінці телешоу в Instagram опублікували нові кадри. На фото - "Холостяк" Алекс Топольський на зйомках промо-ролика до шоу.

Під публікацією головна героїня другого сезону проєкту "Холостячка" Злата Огневич не змогла пройти повз і залишила свою реакцію на Топольського.

Однак, і тут шанувальники не змогли упустити можливість і не нагадати їй про її вибір - Андрія Задворного.

"А ти Злата пішла за стрілою компаса свого серця і вибрала Задворного. Всесвіт тобі не підказав", - пише прихильниця.

Нагадаємо, що зараз Злата Огневич знаходиться в Африці, куди поїхала відпочивати на довгий час. За словами співачки, це її перша відпустка, яку вона дозволила собі за два роки.

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