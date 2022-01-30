Алекс Топольский, который стал главным героем 12 сезона шоу "Холостяк", получил много критики после нового трейлера будущего сезона.

Как пишет Politeka.net, успешный бизнесмен Александр Топольский совсем скоро предстанет перед поклонниками проекта в образе главного героя. Ему предстоит выбрать из множества девушек единственную, с которой он мог бы попробовать построить отношения. Сейчас в сети активно обсуждают трейлер с мужчиной, вызвавший много споров.

Так, на странице в Инстаграм решили обсудить, как создавался проморолик главной весенней премьеры «Холостяк». Искать любовь в этот раз будет 32-летний украинец, построивший успешный бизнес в Америке.

В сети рассудили, что у Алекса есть многое, о чем мечтают украинцы – киношная жизнь, увлекательная работа, вечеринки и много амбиций. Однако ему не хватает отношений, поэтому в ролике хотели отобразить именно этот момент.

В ролике можно заметить, как мужчина бродит в роскошном пентхаусе на дорогой вечеринке. Там присутствует многие девушки, друзья, но мужчину это якобы не радует. Алекс покидает вечеринку и отправляется в непростое, но интересное приключение.

В сети не оценили:

«Снаружи слишком сладкий... Что внутри?; Читаю, как описание комедии 😁 Спасибо, что поднимаете настроение; Каждый год хуже и хуже. Смотреть не буду ни холостяка ни холостячка; Этот холостяк никого не найдёт на проекте».

Ранее под трейлером далеко не все положительно отреагировали на сам ролик с Топольским в главной роли, а также образ, который для него создали сценаристы. Как и ожидалось, без критики не обошлось.

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