Как пишет Politeka.net, успешный бизнесмен Александр Топольский совсем скоро предстанет перед поклонниками проекта в образе главного героя. Ему предстоит выбрать из множества девушек единственную, с которой он мог бы попробовать построить отношения. Сейчас в сети активно обсуждают трейлер с мужчиной, вызвавший много споров.
Так, на странице в Инстаграм решили обсудить, как создавался проморолик главной весенней премьеры «Холостяк». Искать любовь в этот раз будет 32-летний украинец, построивший успешный бизнес в Америке.
В сети рассудили, что у Алекса есть многое, о чем мечтают украинцы – киношная жизнь, увлекательная работа, вечеринки и много амбиций. Однако ему не хватает отношений, поэтому в ролике хотели отобразить именно этот момент.
В ролике можно заметить, как мужчина бродит в роскошном пентхаусе на дорогой вечеринке. Там присутствует многие девушки, друзья, но мужчину это якобы не радует. Алекс покидает вечеринку и отправляется в непростое, но интересное приключение.
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В сети не оценили:
«Снаружи слишком сладкий... Что внутри?; Читаю, как описание комедии 😁 Спасибо, что поднимаете настроение; Каждый год хуже и хуже. Смотреть не буду ни холостяка ни холостячка; Этот холостяк никого не найдёт на проекте».
Ранее под трейлером далеко не все положительно отреагировали на сам ролик с Топольским в главной роли, а также образ, который для него создали сценаристы. Как и ожидалось, без критики не обошлось.
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