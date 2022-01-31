Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського хітмейкера Монатіка Ірина, яка з чоловіком і дітьми відпочиває на Мальдівах, поділилася в своєму Instagram яскравим пляжним фото і розповіла про мрії переїхати на острови.

На фотографії Іра зображена, сидячи на стільчику на пляжі серед густої екзотичної зелені. Перед камерою красуня з'явилася у вузькому чорному купальнику, її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі модні окуляри.

У підписі до фотографії Ірина Монатік поділилася своїми мріями: "Життя на островах дарує можливість перезавантажиться. Але от щоб виїхати прям надовго, думаю можливо, тільки якщо з сім'єю, близькими і командою. Щоб створювати неспішно і максимально кайфуючи, так як байдикувати не виходить, і аж надто ми любимо свою роботу – справа свого життя і нашу команду! Вірю, що одного разу ми так і вчинимо, і на зимові канікули поїдемо на перезавантаження всією командою. А що, мріяти не шкідливо".

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