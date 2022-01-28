Жена известного украинского певца Димы Монатика, Ирина, рассказала, что, по ее мнению, может спасти мир, порадовав кадром с мужем из райского места.

Ирина Монатик - продюсер, любящая жена и мама, пишет Politeka.net. 35-летняя супруга звезды активно ведет Инстаграм, в котором позволяет заглянуть в личную жизнь семьи.

На одном из новых фото Ирина Монатик похвасталась отдыхом с мужем на Мальдивах, пара поцеловалась на фоне прозрачной воды.

В посте звезда рассказала, что должно спасти мир.

"Любовь обязательно спасет мир ❤️‍🔥❤️‍🔥 Amore mio @monatik_official", - написала Ирина Монатик.

Публикация быстро собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"❤️ Какие же вы крутые! Счастья Вашей семье!", "Восхищаюсь! Пусть это длится вечно!❤️❤️❤️❤️", "Какие вы милые!!! 😍❤️❤️❤️", "ммм,как это мило ❤️❤️❤️❤️❤️Обажаю вас🤗Очень редко можно увидеть такие фото у Вас 😊😊😊", "Обожаю, пример для многих ❤😍🙊💕", - написали пользователи Сети.

Отметим, Ирина и Дима Монатик поженились шесть лет назад, познакомились они за много лет до этого. Сначала будущая пара просто общалась, а затем начала строить отношения.

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