Известный украинский певец Дмитрий Монатик растрогал звезд шоу-бизнеса новой фотографией с отдыха на Мальдивах, куда улетел с женой и сыновьями.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram популярный украинский артист Дмитрий Монатик часто делится с поклонниками новыми фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах.

На этот раз Монатик опубликовал новый кадр с отдыха на Мальдивах, куда отправился с женой Ириной и сыновьями Платоном и Даниилом.

На фото мальчики стояли спиной к камере нежно обняв друг друга, а Дмитрий с Ириной сидели на креслах-мешках по бокам от сыновей. На фоне был океан.

"Земля из под ног…

Да Вот оно счастье!

Я раньше не мог так.

Прощался со страстью… ", - написал Дмитрий Монатик.

Фотография певца понравилась бывшей жене Потапа Ирине Горовой, Лесе Никитюк, певицам Вере Брежневой и Наде Дорофеевой, а также радиоведущему Славе Демину и звезде "Квартал 95" Александру Пикалову.

"Все смайлы мира вам 😍❤️🙌 ", - написала Никитюк.

"😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Божее, какая истинная красота и любовь🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍", - написала актриса Наталка Денисенко.

Ранее Politeka сообщала, что Монатик впервые вывел на сцену своих детей и вызвал зависть у Никитюк: "Сейчас бы в Нью Йоркщину".

Напомним, что жена Монатика блеснула формами на пляже Мальдив и поделилась наболевшим: "Голова забита...".

Также Politeka писала, что Никитюк в спальне устроила примерку белья, интригующие кадры: "Садятся идеально...".