Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram популярный украинский артист Дмитрий Монатик часто делится с поклонниками новыми фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах.
На этот раз Монатик опубликовал новый кадр с отдыха на Мальдивах, куда отправился с женой Ириной и сыновьями Платоном и Даниилом.
На фото мальчики стояли спиной к камере нежно обняв друг друга, а Дмитрий с Ириной сидели на креслах-мешках по бокам от сыновей. На фоне был океан.
"Земля из под ног…
Да Вот оно счастье!
Я раньше не мог так.
Прощался со страстью… ", - написал Дмитрий Монатик.
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Фотография певца понравилась бывшей жене Потапа Ирине Горовой, Лесе Никитюк, певицам Вере Брежневой и Наде Дорофеевой, а также радиоведущему Славе Демину и звезде "Квартал 95" Александру Пикалову.
"Все смайлы мира вам 😍❤️🙌 ", - написала Никитюк.
"😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Божее, какая истинная красота и любовь🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍", - написала актриса Наталка Денисенко.
Ранее Politeka сообщала, что Монатик впервые вывел на сцену своих детей и вызвал зависть у Никитюк: "Сейчас бы в Нью Йоркщину".
Напомним, что жена Монатика блеснула формами на пляже Мальдив и поделилась наболевшим: "Голова забита...".
Также Politeka писала, что Никитюк в спальне устроила примерку белья, интригующие кадры: "Садятся идеально...".