Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина поделилась с поклонниками новыми фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда улетела с мужем и сыновьями.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram жена известного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина, которая является его менеджером, часто делится с поклонниками не только фотографиями с мужем и детьми, но и публикует личные фото.

На этот раз Ирина Монатик (в девичестве Демичева) опубликовала новые фото с солнечных Мальдив, где отдыхает с мужем Дмитрием и сыновьями Платоном и Даниилом. Ирина была в сплошном купальнике и пятнистом пляжном парео.

Жена певца рассказала, что нужно радоваться каждому дню и не думать о негативе.

"Жизнь прекрасна ,прежде всего потому что мы живы ,этот день уже не вернуть ..и каждый день на нас смотрят дети с широко открытыми глазами,повторяя каждый жест и каждый шаг и именно им важно внедрить в голову,что все обязательно будет хорошо и жизнь прекрасна,несмотря ни на что! ( ",- сказала Ирина Монатик.

Ранее Politeka сообщала, что жена Монатика показала их детей, хвастаясь особым событием: "В памяти навсегда".

Напомним, что Дима Монатик вызвал улыбку своими развлечениями с детьми в бассейне: "Окунулись в отдых!".

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