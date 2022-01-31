Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского хитмейкера Монатика Ирина, которая с мужем и детьми отдыхает на Мальдивах, поделилась в своем Instagram ярким пляжным фото и рассказала о мечтах переехать на острова.

На фотографии Ира запечатлена, сидя на стульчике на пляже среди густой экзотической зелени. Перед камерой красотка появилась в узком черном купальнике, ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице модные очки.

В подписи к фотографии Ирина Монатик поделилась своими мечтами: "Жизнь на островах дарит возможность перезагрузится. Но вот чтобы уехать прям надолго, думаю возможно, только если с семьей, близкими и командой. Чтобы создавать неспешно и максимально кайфуя, так как бездельничать не получается, и уж слишком мы любим свою работу – дело своей жизни и нашу команду! Верю, что однажды мы так и поступим, и на зимние каникулы уедем на перезагрузку всей командой. А что, мечтать не вредно".

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