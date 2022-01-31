Популярна співачка Олександра Зарицька з групи "KAZKA" прийняла рішення відлітати з країни, повідомляє Politeka.net. Про це зірка розповіла в сторіс свого Instagram.
У 12 сезоні шоу "Голос країни" Олександра Зарицька стала народним тренером разом Андрієм Мацолою. Зірка також допомагає молодим талантам. У своєму Instagram співачка поділилася думкою про зйомки проекту.
"Вчора були дуже яскраві і захоплюючі зйомки "Голос країни". Ми закінчили тільки о 4.00. Уявіть собі учасників, яким в такий час потрібно співати", - написала вона.
А також Олександра Зарицька додала: "Я поспала годину. Вчора ми закінчили знімати "Голос країни" нокаути о четвертій ранку. Це був великий челлендж. Було прийнято дуже екстрене рішення - кудись летіти. У мене є два-три дні вихідних, і я лечу в Барселону сама. Побажайте мені удачі і буду тримати вас в курсі", - розповіла співачка, зазначивши, що планує в подорожі "розвантажитися".
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Примітно, що наступне сторіс вже було зроблено в Барселоні.
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