Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, рассказала, что приняла экстренное решение после съемок в "Голосі країни".

Популярная певица Александра Зарицкая из группы "KAZKA" приняла решение улетать из страны, сообщает Politeka.net. Об этом звезда рассказала в сторис своего Инстаграм.

В 12 сезоне шоу "Голос країни" Александра Зарицкая стала народным тренером вместе Андреем Мацолой. Звезда также помогает молодым талантам. В своем Инстаграм певица поделилась мнением о съемках проекта.

"Вчера были очень яркие и захватывающие съемки "Голос країни". Мы закончили только в 4.00. Представьте себе участников, которым в такое время нужно петь", - написала она.

А также Александра Зарицкая добавила: "Я поспала час. Вчера мы закончили снимать "Голос країни" нокауты в четыре утра. Это был большой челлендж. Было принято очень экстренное решение - куда-то лететь. У меня есть два-три дня выходных, и я лечу в Барселону сама. Пожелайте мне удачи и буду держать вас в курсе", - рассказала певица, отметив, что планирует в путешествии "разгрузиться".

Примечательно, что следующее сторис уже было сделано в Барселоне.

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