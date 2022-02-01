Відома українська співачка і солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька розповіла, в яких стосунках вона з Юрієм Мєшковим.

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька брала участь у шоу "Танці з зірками". Там їй приписували роман з її партнером по проєкту - Юрієм Мєшковим. На цей раз у Зарицької взяли інтерв'ю в шоу "Неймовірна правда про зірок", де поставили їй найцікавіші питання.

На кадрах Олександра Зарицька зізналася, кому присвячена пісні гурту "KAZKA" - "Автовідповідач". Варто відзначити, що Юрій Мєшков знімався в кліпі та станцював зі своєю екс-партнеркою.

"Ну зрозуміло... Ну головний герой кліпу - Юрій Мєшков, тому думайте", — заінтригувала співачка.

Також, артистка розкрила, в яких стосунках вона з танцюристом на цей момент.

"Тут три точки. Ну не зрозуміло, таке, не зрозуміло, що поки відбувається. Ми поки займаємося кар'єрою", - розповіла Зарицька.

Співачка зазначила, що її серце зараз не вільне, проте "серце артиста завжди трохи вільне".

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