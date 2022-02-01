Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая участвовала в шоу "Танці з зірками". Там ей приписывали роман с её партнером по проекту - Юрием Мешковым. На этот раз у Зарицкой взяли интервью в шоу "Неймовірна правда про зірок", где задали ей самые интересные вопросы.
На кадрах Александра Зарицкая призналась, кому посвящена песни группы "KAZKA" - "Автовідповідач". Стоит отметить, что Юрий Мешков снимался в клипе и станцевал со своей экс-партнершей.
"Ну понятно... Ну главный герой клипа - Юрий Мешков, поэтому думайте", — заинтриговала певица.
Также, артистка раскрыла, в каких отношениях она с танцором на данный момент.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Солистка KAZKA Зарицкая внезапно покинула Украину: "Очень экстренное решение"
Ушел из жизни известный актер: "Долго мучился из-за сильных болей"
Вирус добрался до семьи победителя "Голосу країни", в каком состоянии ребенок: "Надеюсь, Бог ей поможет"
"Сердце сжимается от слез матери": жизнь 22-летней Жанны после расстрела в Днепре висит на волоске
"Тут три точки. Ну не понятно, такое, не понятно, что пока происходит. Мы пока занимаемся карьерой", — рассказала Зарицкая.
Певица отметила, что её сердце сейчас не свободно, однако "сердце артиста всегда немного свободно".
Ранее сообщалось, "Даже не узнала": похудевшая на 30 кг солистка KAZKA Зарицкая показала эффектный образ для прогулки
Также, похудевшая Зарицкая из KAZKA позволила себе то, что не успела в "Танцях з зірками": "Решили это исправить"
Politeka рассказывала, похудевшая Зарицкая в узком наряде и с новой прической осваивает кресло тренера "Голосу країни": "Как вам?"