Известная украинская певица и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая рассказала, в каких отношениях она с Юрием Мешковым.

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая участвовала в шоу "Танці з зірками". Там ей приписывали роман с её партнером по проекту - Юрием Мешковым. На этот раз у Зарицкой взяли интервью в шоу "Неймовірна правда про зірок", где задали ей самые интересные вопросы.

На кадрах Александра Зарицкая призналась, кому посвящена песни группы "KAZKA" - "Автовідповідач". Стоит отметить, что Юрий Мешков снимался в клипе и станцевал со своей экс-партнершей.

"Ну понятно... Ну главный герой клипа - Юрий Мешков, поэтому думайте", — заинтриговала певица.

Также, артистка раскрыла, в каких отношениях она с танцором на данный момент.

"Тут три точки. Ну не понятно, такое, не понятно, что пока происходит. Мы пока занимаемся карьерой", — рассказала Зарицкая.

Певица отметила, что её сердце сейчас не свободно, однако "сердце артиста всегда немного свободно".

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