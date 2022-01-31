Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 38-річна українська телеведуча Катя Осадча, яка веде програму про життя зірок "Світське життя", шоу "Голос країни" та інші відомі проєкти, часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео і розповідає про свої плани.

Цього разу Осадча опублікувала фото зі своїм 51-річним чоловіком - шоуменом, ведучим та актором Юрієм Горбуновим. Подружжя сиділо за столом за чашечкою кави. Катя зауважила, що скоро їм прийдеться розлучитися на деякий час.

"Розлетілися. Хто на захід, хто на схід", - розповіла телеведуча.

Пізніше Катя Осадча поділилася кадрами з дороги. Ймовірно, телеведуча вирушила у командировку.

У своєму Instagram Горбунов розповів, що він вирушив на схід, а Катя на захід та опублікував фото із засніженого Харкова.

Раніше Politeka повідомляла, що Горбунов здивував витівкою з Поляковою прямо перед Осадчою: "Ох вже ці шалені пальчики".

Нагадаємо, що нахабна конкурентка Осадчої влаштувала "допит" Сумській і Остапчуку: "Ну шо, пора...".

Також Politeka писала, що Катя Осадча у незвичайному капелюшку поділилася з українцями п'ятничним настроєм: "Яка ви класна".