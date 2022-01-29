Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці української блогерки та журналістки Світлани Махнічевої, яка більше відома українським глядачам під гумористичним образом Лариси Сергіївни Хапуги, з'явилися кадри інтерв'ю з Володимиром Остапчуком та Ольгою Сумською.
"Ну шо? Пора вже дєлать настоящій шоу-бізнес! 😈", - написала Лариса Хапуга.
Ймовірно, Хапуга поспілкувалася з Остапчуком та Сумською на премєрі фільму "Любов і блогери", у якому також знялася сама.
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Нагадаємо, що нещодавно відбулася прем'єра комедії Володимира Остапчука "Любов і блогери", у якому Ольга Сумська зіграла роль директорки будинку культури Тамару.
"Моя кума тьмяніє в порівнянні з тобою 😂", - написав Річард Горн.
"Надіюся, твоя кума Мадонна 😂 ", - відповіла Лариса Хапуга.
"Уже весну так не чекаємо, як етери з вами, шановна!", "ХАПУГА ЛАРИСА ПРОСТО НАЙКРАЩА У ВСЬОМУ❤️ ГОЛОСУЄМ!😂❤️🔥👏", "Ваші нігті у фільмі це щось і блискуча хустка це щось , класно", "Це буде бімба 😂", "Чекаю🔥❤️😍", - написали шанувальники.
Раніше Politeka повідомляла, що "Що ж ви така дурненька і зла": дружина Остапчука після одкровень про свої діагнози не витримала образ.
Нагадаємо, що тричі вакцинований Остапчук отримав результати тесту на коронавірус: "Як же я задовбався".
Також Politeka писала, що 55-річна "Роксолана" Сумська здивувала вбранням у публічному місці: "У домашньому".