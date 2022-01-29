Епатажна журналістка Лариса Хапуга, яку називають конкуренткою ведучої "Світського життя" Каті Осадчої, взяла інтерв'ю у Володимира Остапчука та Ольги Сумської.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці української блогерки та журналістки Світлани Махнічевої, яка більше відома українським глядачам під гумористичним образом Лариси Сергіївни Хапуги, з'явилися кадри інтерв'ю з Володимиром Остапчуком та Ольгою Сумською.

"Ну шо? Пора вже дєлать настоящій шоу-бізнес! 😈", - написала Лариса Хапуга.

Ймовірно, Хапуга поспілкувалася з Остапчуком та Сумською на премєрі фільму "Любов і блогери", у якому також знялася сама.

Нагадаємо, що нещодавно відбулася прем'єра комедії Володимира Остапчука "Любов і блогери", у якому Ольга Сумська зіграла роль директорки будинку культури Тамару.

"Моя кума тьмяніє в порівнянні з тобою 😂", - написав Річард Горн.

"Надіюся, твоя кума Мадонна 😂 ", - відповіла Лариса Хапуга.

"Уже весну так не чекаємо, як етери з вами, шановна!", "ХАПУГА ЛАРИСА ПРОСТО НАЙКРАЩА У ВСЬОМУ❤️ ГОЛОСУЄМ!😂❤️🔥👏", "Ваші нігті у фільмі це щось і блискуча хустка це щось , класно", "Це буде бімба 😂", "Чекаю🔥❤️😍", - написали шанувальники.

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Нагадаємо, що тричі вакцинований Остапчук отримав результати тесту на коронавірус: "Як же я задовбався".

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