Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала на своїй сторінці чарівне фото, на якому з'явилася в незвичайному образі і поділилася п'ятничним настроєм.

На новій фотографії Катя відображена в цікавій локації, схоже, це було десь в закуліссі зйомок. Перед камерою вона з'явилася в приталеній темній сукні, яка переливається на світлі і підкреслює струнку фігуру. Свій образ телезірка доповнила незвичайною чорним капелюшком, її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і сяюча посмішка.

У підписі до публікації Осадча написала: "П'ятниця. Який у вас настрій в емодзі?". Користувачі тут же почали коментувати нове фото зіркової красуні засипаючи її компліментами і своїми емодзі. "Красуня😍❤️ в мене настрій такий:🤪🎶🌝💄🛍", "🔥", "🐾", "Яка ви класна😍❤️ найкраща❤️", "Красива", "Красуня Катя😍 😍 😍", "Найстильніша француженка в Україні. Цьом", - пишуть в коментарях до фото Каті.

Нагадавши, Осадча в фіолетовому міні потроїла Горбунову сеанс спокуси прямо за лаштунками: "так і живемо".

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