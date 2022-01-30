Як передає Politeka.net, Катя Осадча є популярною українською телеведучою, у неї є авторська програма "Світське життя", де розкриває факти про зірок. На своїй сторінці в Instagram Осадча поскаржилася на те, як їй доводиться їхати на зйомки через купу снігу. Ведуча висловила бажання відправитися в теплі країни та показала архівні кадри зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим.
"Шлях на зйомку...", — поскаржилася Осадча.
"А хочеться літа, сонця і яскравих фарб", — висловила своє бажання телеведуча.
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Також, на кадрах вона засвітила Юрія Горбунова в плавках, що позує на яхті на тлі заходу.
Не дивлячись на холод і морози Катю Осадчу не покидає гарний настрій і вона підходить до всіх зйомок з посмішкою.
Нагадаємо, що тільки недавно Осадча разом зі своїм чоловіком Горбуновим і старшим сином повернулися з відпочинку на острові Пхукет.
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