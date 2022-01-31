Як пише Politeka.net, Слава Камінська - популярна українська співачка і колишня солістка групи "НеАнгели". Артистка була одружена з Едгаром Камінським, від якого народила сина Леонарда і дочку Лауру. У 2019 році пара оголосила про розлучення. А на новій фотографії Слава показала, як проводить час з сином і екс-чоловіком.

Леонард був на смімке в центрі, а Слава і Едгар розташувалися по краях. У мами і сина були намальовані вуса. Камінський же залишився зі своїми натуральними. На другому фото співачка обійняла колишнього чоловіка, а дитина була спереду.

"На кого більше схожий Леон?",- запитала Слава.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"На батька", "на вас", "а я дивлюся, твоя любов до вусиків не проходить", "більше, напевно, на тата"," татів син"," класний симбіоз двох красивих людей"," на сусіда"," Оо боже ))) так ви ж тріо", " на Зіброва?)))))) ", "На Павла Зіброва", "більше на тата, але і ваше Що то є".

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