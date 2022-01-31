Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы". Артистка была замужем за Эдгаром Каминским, от которого родила сына Леонарда и дочь Лауру. В 2019 году пара объявила о разводе. А на новой фотографии Слава показала, как проводит время с сыном и экс-мужем.

Леонард был на смимке в центра, а Слава и Эдгар расположились по краям. У мамы и сына были нарисованы усы. Каминский же остался со своими натуральными. На втором фото певица обняла бывшего супруга, а ребенок был спереди.

"На кого больше похож Леон?", - спросила Слава.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"На отца", "На вас", "А я смотрю, твоя любовь к усикам не проходит", "Больше, наверное, на папу", "Папин сын", "Классный симбиоз двоих красивых людей", "На соседа", "Оо боже ))) так вы же трио", "На Зиброва?))))))", "На Павла Зиброва", "Больше на Папу, но и ваше что то есть".

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