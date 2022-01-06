Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская, которая после 15 лет в группе "НеАнгелы", сейчас строит сольную карьеру, взбудоражила Сеть новым постом.

Слава Каминская показала фото, на котором позировала вместе с певицей Ани Лорак, которая сейчас живет в Москве.

«Вы можете #говоричтохочешь 😜, как бы, что не происходило, есть голос СТРАНЫ в НАШЕЙ СТРАНЕ и мы не ценим то , что имеем ! Все временно, политика , взгляды , телевидение! @anilorak артистка! И видимо вакуум информационный- это про нас! Я , кстати, пою лучше , чем дерусь», - написала экс-солистка "НеАнгелов".

Слава Каминская своим постом вызвала огромный ажиотаж. Многих слова украинской певицы возмутили.

«О началось какая разница, мы артисты голуби мира. Наша страна это не временно и война не временно. Должна быть принципиальная позиция», «Разочаровалась», «Ну как бы не в нашей стране она голос, это точно», - писали в комментариях.

Вместе с тем нашли и сторонники другой точки зрения: «Всё правильно! Каролина дарит своё творчество без границ! Мировая Дива», «Какие красивые😍 Спасибо за прекрасные слова».

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