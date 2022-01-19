Известная певица и актриса, экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала свою роскошную фигуру во всей красе, позируя в ярком купальнике.

Как передает Politeka.net, Слава Каминская, которая родила своему бывшему мужу двоих детей, не перестает впечатлять своей роскошной фигурой. Сейчас певица находится на отдыхе за границей, радуя поклонников яркими кадрами.

На свежем фото Слава Каминская позировала в миниатюрном купальнике, засветив достоинства своей фигуры.

«Обещаю завтра выйти в сториз и рассказать вам об этом райском месте. Как же мне это было нужно, как это все вовремя и к месту! Всех целую, альбом скоро», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных комплиментов. Поклонники позавидовали эффектной фигуре Славы, расхвалив ее.

«Это Мега красиво», «Шикарный туз», «Египетские Мальдивы», «Великолепна», «Фигура огонь, купальник красивый», «Фигура мечты», «Сейчас инста сломается», «Правильный ракурс», «Хорошего отдыха! Перезагрузка это круто!», «Наприседала», «Шикарные булочки», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминская устроила фотосессию в "свадебном платье": "Королева в трущобах".

Как сообщала Politeka, Каминская засветилась в белом платье: "Славка богиня".

Также Politeka писала, что Каминская впечатлила видом в купальнике: "Ну вы посмотрите...".