Відома гумористка і зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару засвітилася зі своїм колегою по "Одного разу в Полтаві" - Юрієм Ткачем.

Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару є зіркою "Жіночого кварталу" і відомою гумористкою, яка бере участь у багатьох шоу. На своїй сторінці в Instagram Сопонару поділилася новим фото, де постала перед камерою зі своїм колегою Юрієм Ткачем. Варто відзначити, що вони разом знімаються в "Одного разу під Полтавою", де грають подружжя - Юрчика і Яринку.

"З Новим Роком! Ура! ПС: краще пізно, ніж ніколи", - підписала фото Ірина Сопонару.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією гумористки: "Вау, ви такі красиві", "З Новим роком! Сьогодні китайський Новий Рік!", "І тебе красуня теж зі святом Новим роком щастя радості здоров'я благополуччя удачі та великої чистої любові так тримати, сонце", "Вже чекаю нову серію", "Чекаю новий сезон", "Яренка ви з Юрчиком супер! Якби в реальному, що Ви були ідеальною парою!", "Чекаю новий сезон, обожнюю вас всіх!".

Нагадаємо, що раніше Сопонару показала свою моложаву маму, з якою вони зовні дуже схожі.

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